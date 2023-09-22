Как "советы" у европейцев Донбасс украли: обзор документального фильма "Евродонбасс"

21 сентября 2023 года в широкий прокат вышел украинский документальный фильм "Евродонбасс", возвращающий зрителя более чем на сто лет назад и развенчивающий советские мифы об индустриализации востока Украины. Почему этот фильм стоит обязательно посмотреть, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями об украинском документальном фильме "Евродонбас"с.

О чем новый фильм

Фильм-расследование "Евродонбасс" ставит своей целью развенчать насажденные во времена СССР мифы о том, что именно тиран Сталин превратил слаборазвитый восток Украины в процветающий индустриальный край. Однако вся суть в том, что на самом деле промышленный потенциал здесь еще в конце 19 века увидели европейцы. Тогда состоятельные немцы, бельгийцы, британцы, французы и американцы, которые хотели поскорее приумножить свое багатство, переезжали в этот тогда еще депрессивный регион – они открывали здесь современные заводы, а вокруг них строили развитые поселки со всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. Так появились Донецк, Мариуполь, Лисичанск, Дружковка, Нью-Йорк и еще целый ряд городов востока Украины. И именно европейцы тогда сформировали население новосозданных поселений – бизнесмены переезжали сюда сами, прихватив свои семьи, а также завозили "своих" специалистов. Также сюда стекались украинцы, русские и другие "восточные" народы – они хоть и получали низшие должности, но к благам цивилизации также приобщались.

Впрочем, после прихода к власти "большевиков" все эти современные заводы были экспроприированы, а сами европейцы и американцы – вынуждены вернуться домой. Новые "владельцы" изо всех сил пытались стереть следы присутствия европейской цивилизации на востоке Украины, особенно активизировав эти усилия во времена Сталина. Именно тогда советская пропагандистская машина вовсю клепала документальные фильмы об успехе сталинских "пятилеток" параллельно презентуя восток Украины более богатым и развитым, чем "сельский" запад. Ну а почему вся техника на заводах имела иностранные логотипы, а архитектура была совсем не типичная для этих краев – никого уже не волновало.

Когда Украина наконец получила независимость, в восточных областях уже фактически не осталось упоминаний о европейцах – ни в архивах, ни на улицах, ни в воспоминаниях. Лишь благодаря нескольким энтузиастам историческая справедливость начала понемногу восстанавливаться уже в наши времена.

Во время работы над фильмом его создатели нашли и анимировали ряд уникальных, но малоизвестных архивных материалов 19 века, которые показали быт европейцев на Донбассе. Между тем, эксперты, историки и местные жители на камеру рассказали о прошлом региона, которое старательно уничтожала и искривляла советская власть, стирая из памяти людей имена таких европейских предпринимателей как Джон Хьюз, Эрнест Сольве и Генрих Лауде.

К слову, одним из экспертов в фильме выступил известный украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, который ушел из жизни в начале сентября 2023 года. Он оставался верным Украине и родной Донетчине даже тогда, когда Донецк захватили пророссийские сепаратисты – он почти два года провел в тюрьме "ДНР", подвергался пыткам и был позже признан узником совести.

Также в фильме показано иностранное наследие Мариуполя, Лисичанска, Дружковки и поселка Нью-Йорк, которые, к сожалению, уже невозможно увидеть такими, как в фильме, ведь вскоре после съемки, которая проходила в 2021 году, почти все отснятые объекты были уничтожены российскими войсками.

Название фильма

Многие зрители были несколько озадачены названием "Евродонбасс" – одни думали, что это фильм о наших временах, а другие апеллировали, мол, чего было использовать топоним, насажденный советской властью и позднее российскими захватчиками. Впрочем, на самом деле не все так просто.

Как пояснил во время презентации фильма в Киеве его режиссер Корней Грицюк, фильм получил такое название потому, что сами европейцы на рубеже 19-20 веков называли восточные украинские земли Донбассом (об этом свидетельствуют показанные в фильме архивные документы) – причем его территория тогда выходила за пределы Луганской и Донецкой областей.

Кто создатели фильма

Создателями "Евродонбасса" выступили авторы одноименного подкаста – режиссер Корней Грицюк и продюсер Анна Паленчук. Дончанин Грицюк известен как режиссер документального фильма "Поезд "Киев – Война", номинированного на национальные премии "Киноколо" и "Золотая дзига", и антиутопии "2020. Необитаемая страна". Продюсером и соисценаристкой фильма стала Анна Паленчук, известная по таким работам, как индийский блокбастер RRR ("Оскар" за лучшую оригинальную песню) и документалка "Откуда куда" Мачека Хамелы из программы нынешнего Каннского кинофестиваля, а также фильмам "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, "Герой моего времени" Тони Ноябревой и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса.

Также отдельно стоит отметить работу моушн-дизайнера Жанны Лаки, которая сумела "оживить" старые фото и картины на экране, и композитора Антона Дегтярева, который сопроводил все это современным музыкальным рядом. Такая стильная аудиовизуальная часть сделала фильм легким для восприятия, хотя его тематика не так уж и проста.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs – "Евродонбасс" стал фильмом закрытия события. Ленту также показывали на фестивале восточноевропейского кино в Котбусе (Германия) и в Торонто на фестивале Hot Docs – крупнейшем фестивале документального кино в Северной Америке.

Сейчас на IMDb у фильма довольно высокая оценка 7,6 баллов из 10. В то же время подавляющее большинство зрителей, покидавших кинотеатры после премьерных показов, оставляли весьма лестные отзывы о фильме.

Наш вердикт

"Евродонбасс" – это фильм, который обязательно стоит посмотреть. Он открывает немало интересных фактов о европейском прошлом востока Украины, о которых многие современные украинцы даже не догадывались. Более того, многие выходцы из Донецкой и Луганской областей тоже были удивлены узнать эту информацию. И пусть вас не пугает документальный статус ленты, ведь снят он очень легко, современно и красиво – так, что на него смело можно идти с детьми.

Возможно, иногда фильм имеет несколько телевизионный формат, но в данном случае это совсем не вредит ему. Как пояснила во время презентации фильма соавтор сценария и продюсер Анна Паленчук, это было намеренно, чтобы сделать его доступным для максимально широкой аудитории, ведь именно просвещение закладывалось как основная цель его создания.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов сентября 2023 года.

Марина Григоренко