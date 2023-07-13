"Птичий короб: Барселона" и классика от братьев Коэнов: что посмотреть на выходных

Эта неделя оказалась довольно скромной на премьеры в кинотеатрах. Кроме выпущенной еще на прошлых выходных "Миссии невыполнима 7" с Томом Крузом, на "больших экранах" можно будет посмотреть романтическую комедию "Медовый месяц" и дебютную работу братьев Коэнов "Просто кровь" 1984 года выпуска. Онлайн, тем временем, выйдет научно-фантастический хоррор "Птичий короб: Барселона". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Миссия Невыполнима: Расплата. Часть первая

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (США, 2023, приключения/боевик)

Формально именно на этой неделе в мировой прокат должна была выйти очередная часть шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Впрочем, в украинский прокат она вышла немножко раньше – в минувшие выходные. Если вы еще не успели посмотреть новинку, то советуем успеть на этой неделе, ведь уже на следующей зрителей ждут две едва ли не самые громкие премьеры года – "Барби" Греты Гервиг и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

Первые оценки фильма от критиков более чем высоки. Так, на IMDb у него сейчас 8,3 балла из 10 на основе почти 8 тысяч отзывов широкой аудитории. При этом на Rotten Tomatoes он имеет 99% одобрения почти 200 критиков, а на Metacritic – 81 балл от более 50 обозревателей, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must See.

Нашу рецензию на фильм "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" вы можете прочитать по ссылке.

Медовый месяц

Honeymoon (Великобритания, Италия, 2022, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – молодожены Адам и Сара, которые отправляются в медовый месяц в Венецию. Вместе с ними едет лучший друг жениха Бав, который постоянно путается под ногами. Но история принимает еще более неожиданный оборот, когда в Сару влюбляется привлекательный итальянский гангстер Джорджио.

Главную роль в фильме исполнила болгарская актриса Мария Бакалова, получившая мировое признание и номинацию на "Оскар" после роли в фильме "Борат 2" 2020 года. Также в фильме сыграли Пико Александр ("Машина войны", "Самый жестокий год"), Азим Чодри ("Песочный человек", "Чудо-Женщина 1984", "Стражи галактики 3") и Лукас Браво ("Эмили в Париже", "Билет в рай")

Режиссером фильма выступил британец Дин Крейг, наиболее известный благодаря сценарию к черной комедии "Смерть на похоронах".

В мировой прокат фильм вышел в конце 2022 года и получил весьма скромные отзывы. Так, на IMDb у него всего 4,1 балл из 10.

Просто кровь

Blood Simple (США, 1984, триллер/детектив/криминал)

С этой недели в избранных украинских кинотеатрах можно будет посмотреть на "большом экране" дебютную работу легендарных братьев Коэнов – криминальный триллер "Просто кровь".

В фильме рассказывается о владельце бара в техасском городке Джулиане Марти, который подозревает свою жену Эбби в измене. Он нанимает частного детектива Лорена, чтобы тот выяснил, кто является любовником его жены. Лорен вскоре узнает, что это сотрудник его бара Рэй. Затем Джулиан предлагает детективу убить Эбби и Рэя за дополнительную плату. Тот соглашается, но ситуация быстро выходит из-под контроля.

Главную женскую роль в фильме исполнила оскароносная Фрэнсис Мак-Дорманд – жена Джоэла Коэна (именно во время работы над фильмом они и познакомились), которая после этого снялась еще во многих лентах своего мужа ("Воспитывая Аризону", "Первобытный страх", "Фарго", "Человек, которого не было", "Макбет").

Фильм относится к классике мирового кино и имеет довольно высокие рейтинги. Так, на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 93% одобрения от критиков и 88% от зрителей. На Metacritic он имеет 84 балла от обозревателей и 8 баллов от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

***

Также в украинский прокат выйдет анимационный фильм "Герои Золотых масок" (США, 2023), который одновременно начнут официально показывать в России.

***

Птичий короб: Барселона

Bird Box Barcelona (Испания, 2023, ужасы/научная фантастика)

Фильм является спин-оффом успешного фильма Netflix "Птичий короб", выпущенного в 2018 году. Тогда зрителей познакомили с миром, погрузившимся в хаос после появления неизвестных существ. Взглянув на них, люди испытывали неконтролируемое влечение к самоубийству. Чтобы выжить – люди должны всегда передвигаться с завязанными глазами и прислушиваться к птицам, которые реагируют на приближающуюся опасность. В то же время бытует мнение, что в мире еще есть безопасные места, однако до них еще надо добраться.

Новый фильм, по словам его создателей, должен расширить вселенную "птичьего короба". Теперь события перенесены из США в Испанию, где главный герой вместе с дочерью пытаются выжить на улицах Барселоны.

Главную роль в фильме исполняет испанский актер Марио Касас, больше всего известный по фильмам серии "Три метра над уровнем неба". Также в фильме сыграли Джорджина Кэмпбелл ("Варвар", "Черное зеркало", "Бродчерч"), Диего Кальва ("Вавилон", "Нарко: Мексика"), Леонардо Сбаралья ("Интакто", "Дикие истории"), Патрик Крядо ("Бумажный дом") и другие.

Первые отзывы на новинку довольно скромные. Так, на Rotten Tomatoes у него 58% одобрения от критиков, а на Metacritic – 41 балл из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен 14 июля на Netflix.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2023 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует второй сезон комедийного детектива "Вечеринка", а на Max состоится премьера детективной драмы "Полный круг" от Стивена Содерберга. Кроме того, стартует пятый сезон комедийного хоррора "Чем мы занимаемся в тени" от FX и второй сезон научно-фантастического сериала "Основание" от Apple TV+.

Марина Григоренко