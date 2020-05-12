Раскрыт общий бюджет новых частей "Аватара" - СМИ

Вторая часть Аватара выйдет на экраны в 2021 году.

Общий бюджет четырех новых частей фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона превысит один миллиард долларов.

Об этом сообщает издание Deadline.

Издание также сообщает, что в Новой Зеландии в связи с улучшением эпидемиологической обстановки возобновилась съемки фильма, прерванные из-за пандемии коронавируса.

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В официальном аккаунте Аватара в Twitter была опубликована фотография режиссера Джеймса Кэмерона, который общается с актерами. В то же время, журналисты не уверены, что вся команда фильма уже прибыла в Новую Зеландию.

Ранее студия Disney назвала даты премьер своих долгожданных проектов на ближайшие восемь лет, сообщив, что вторая часть Аватара выйдет на экраны в 2021 году, в то время как третья - в 2023 году, четвертая - в 2025 году, а пятая - в 2027 году. Съемки новых частей начались в 2017 году.

Напомним, в марте СМИ сообщали, что съемки сиквелов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", которые должны были начаться в Новой Зеландии, были перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса.