Армения участвует в "Евровидении" с 2006 года. За это время местным артистам удавалось дважды занять на конкурсе четвертое место.

Армения не станет принимать участия в "Евровидении-2021", который состоится этой весной в Роттердаме (Нидерланды).

Согласно информации на официальном сайте организаторов, причиной стали некие "объективные обстоятельства".

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"После тщательных и детальных обсуждений, Общественная Телекомпания Армении решила покинуть песенный конкурс "Евровидение-2021", - говорится в сообщении. - Последние события, нехватку времени и прочие объективные обстоятельства делают невозможным надлежащее участие Армении в конкурсе".

Очевидно, речь идет о политическом кризисе и вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, который произошел осенью 2020 года. Впрочем, подробности такого решения не уточняются.

Армения участвует в "Евровидении" с 2006 года. За это время местным артистам удавалось дважды занять на конкурсе четвертое место (2008 и 2014 годы). В 2012 году страна уже покидала список участников, также по политическим причинам.

Ранее организаторы "Евровидения" утвердили формат конкурса на 2021 год. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" - с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и человек в команде каждого участника.

65-й ежегодный конкурс "Евровидения" состоится в Роттердаме (Нидерланды) и пройдет в заявленные ранее даты - 18, 20 и 22 мая. Украину с песней "ШУМ" представит группа Go_A.

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Автор: УНИАН