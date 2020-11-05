Хмара давно мечтал поднять рояль в горы и сыграть над облаками.

Презентуя свой новый 5-й альбом, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара одновременно представил публике необычный видеоклип. На фоне Альп и заснеженных деревьев, на самом пике одной из горы, стоит черный рояль, за которым Евгений, несмотря на холод и снег, чувственно исполняет свою авторскую композицию «In the Sky».

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«Я давно мечтал поднять рояль в горы и сыграть над облаками. Воплотиться моей идее помогли владельцы лыжного курорта «Wurzeralm» в Австрии. Предложение поступило спонтанно, и мы, недолго думая, собрали вещи и поехали всей съемочной группой в Альпы. Это было начало марта, пасмурная погода, сильный туман. Так как мы приехали всего на 4 дня, для нас это была лотерея - будет просветление или нет. Но нам повезло, Вселенная поспособствовала нашей затее, и солнце выглянуло. Таким образом, за 2 дня съемок мы успели отснять потрясающие кадры", - сказал Евгений.

По его словам, сложнее всего было поднять рояль на высоту 2 000 метров. Сначала они долго поднимались на фуникулере до верхней станции курорта, затем на лыжах и снегоходах. Ратраки (автомобили, которые расчищают склоны для лыжников, - УНИАН) все это время везли на ковше рояль.

"Было очень холодно. Мне приходилось играть в сценическом костюме, я не мог надеть шапку или перчатки. В конце съемок пальцы рук практически не чувствовал. Но моя команда всегда находилась рядом, и ребята поджидали меня с горячим чаем и теплой одеждой, чтобы я хотя бы на несколько минут мог согреться", - добавил Хмара.

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Автор: УНИАН