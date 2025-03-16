Звезда неоднократно играла главные роли в кино.

Известная американская актриса Ева Лонгория вчера, 15 марта, отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

По случаю праздника она устроила шумную вечеринку в Майами. На нее Ева пригласила друзей и родных, которые разделили праздник именинницы. Ее непревзойденный вид оценили не только гости, но и подписчики, которых она поражает уже много лет.

УНИАН вспоминает лучшие роли Евы в фильмах и сериалах.

Лонгория сначала мечтала стать моделью и часто присылала свои фото агентствам. Однако не получала от них положительного ответа. После школы поступила в Техасский университет и играла в студенческих спектаклях. Именно в те времена Ева почувствовала, что чувствует себя комфортно на сцене и хочет быть актрисой. Через несколько лет она выиграла местный конкурс красоты и привлекла к себе внимание кастинг-агента. Поэтому уже в 2000 году будущая звезда сыграла свою первую роль стюардессы в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" в 2000 году. После этого ее начали активно звать режиссеры и предлагать главные роли.

"Телохранитель"

Фильм-триллер о ветеране Секретной службы США, которого подозревают в измене после попытки убить президента. В киноленте Ева сыграла роль агента Джилл Марин - таинственной женщины, которая расследует дело в правительстве США.

"Девушка моих кошмаров"

Одна из главных ролей в комендийной ленте "Девушка моих кошмаров" тоже досталась Еве. Это история о мужчине, который только после женитьбы понимает, что его жена не совсем такая, как он ее представлял.

"Отчаянные домохозяйки"

Самая известная работа Лонгории - это "Отчаянные домохозяйки". В апреле 2007 года лента стала самым популярным телесериалом в мире со зрительской аудиторией, которая насчитывает 120 миллионов. Сериал также получил немало престижных наград, в частности, "Эмми", "Золотой глобус" и "Премию Гильдии киноактеров".

"Земля женщин"

Фильм "Земля женщин" тоже запомнился поклонникам Евы. Это комедийно-драматический триллер, который рассказывает о женщине, жизнь которой кардинально изменилась из-за побега из Нью-Йорка.

"Битва за свободу"

Историческая драма, которая рассказывает о восстании в Мексике 1920-х годов. В ленте Лонгория сыграла одну из главных ролей.

Напомним, ранее УНИАН писал о самых известных фильмах с участием актера Джонни Деппа.

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