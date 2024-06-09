Сегодня он празднует свой день рождения.

9 июня известный американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант Джонни Депп празднует свой день рождения. Мужчине исполнился 61 год.

УНИАН вспоминает лучшие роли Деппа в кино.

В 20 лет Джонни впервые прошел кастинг фильма "Кошмар на улице Вязов". Не имея за плечами актерского опыта, его утвердили на роль парня главной героини. Позже он начал хорошо зарабатывать в кино, получать главные роли и стал кумиром для миллионов.

Интересно, что фильмы с участием Деппа собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате.

Наиболее успешными коммерческими проектами актера считаются такие киноленты: "Пираты Карибского моря" (более $3,7 млрд), "Чарли и шоколадная фабрика" ($474 млн) и "Турист" ($278 млн).

"Пираты Карибского моря"

"Чарли и шоколадная фабрика"

"Турист"

"Эдварт Руки-ножницы"

"Жанна Дюбарри"

К слову, Депп был трижды номинирован на кинопремию "Оскар" и восемь раз на "Золотой глобус". В 1999 году он получил награду "Honorary César" во Франции, а позже победил на премии MTV Movie Awards в категориях "Лучший экранный злодей" за исполнение роли Суини в фильме "Суини Тодд" и "Лучшая комедийная роль" за роль капитана Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря: На краю света".

Напомним, ранее Disney представил первый трейлер сиквела хитового анимационного мюзикла "Ваяна".

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