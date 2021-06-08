Продюсерская телекомпания актрисы согласилась создавать фильмы для популярной платформы.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix.

Об этом пишет Variety.

Сообщается, что ее продюсерская телекомпания Nuyorican Productions согласилась создавать для популярной платформы фильмы, в том числе и по оригинальным сценариям.

Вместе с Лопес сотрудничать с Netflix будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас.

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«В течение всех аспектов своей карьеры Дженнифер Лопес играла важную роль в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican, мы знаем, что она продолжит приносить впечатляющие истории, радость и вдохновение публике по всему миру», – заявил глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер.

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Автор: Катерина Шварц