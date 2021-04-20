Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес устроила фотосессию в новом наряде, который состоял из одежды и деталей белого цвета.
Читайте такжеДженнифер Лопес и Алекс Родригес рассталисьНа своей странице в Instagram звезда выложила снимки, на которых позирует в свободной белой рубашке, завязанной небрежным узлом, аналогичного цвета джинсы-клеш с потертостями на коленях.
Завершали образ взъерошенные волосы с белоснежным цветко, а также чашка с огромной буквой "J", которую Дженнифер держала в руках. Она сидела на ступеньках и кокетливо улыбалась, глядя в объектив камеры.
"Разговор за чашкой кофе", – написала звезда в подписи к фотографиям.
В качестве локации, где были сняты фото, певица указала Доминиканскую республику.
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