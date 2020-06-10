Дэвид Линч показал первый эпизод мини-сериала "Кролики"

Веб-фильм был снят в 2002 году и состоит из 8 эпизодов.

Режиссер Дэвид Линч, который ранее выпустил онлайн короткометражный фильм "Пожар", опубликовал первый эпизод своего мини-сериала под названием "Кролики".

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Об том он написал в Twitter. "Уважаемые друзья, кинотеатр Дэвида Линча представляет историю современной жизни. RABBITS 1", -говорится в сообщении.

Веб-фильм был снят в 2002 году и состоит из 8 эпизодов. Съемки проходили дома у режиссера, в саду. В главных ролях — актеры с бутафорными головами кроликов: Скотт Коффи, Лаура Елена Хэрринг и Наоми Уоттс, которая сыграла главную роль в картине Линча "Малхолланд Драйв".

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