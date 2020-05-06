Что посмотреть на карантине: лучшие сериалы от HBO

Интеллектуальный, атмосферный, откровенный или же фантастический – каждый зритель может выбрать сериал на свой вкус.

Канал HBO известен тем, что снимает яркие, громкие и высококачественные сериалы для разной аудитории. Каждый может найти интересный сериальчик на собственный вкус. Ведь здесь есть и сериалы, которые держат в напряжении своим драматическим сюжетом, а также те, которые поражают юмором или фантастикой.

УНИАН сделал небольшую подборку самых известных и популярных сериалов, которые выходили на этом американском кабельном телеканале. В ней представлены как новые сериалы HBO 2020 года, так и сериалы прошлых лет. Скучать точно не придется!

"Игра престолов"

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Это один из нашумевших телесериалов, взбудораживший зрителей по всему миру. Снят фэнтези по серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Р.Г. Мартина. Действие в "Игре престолов" происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

Сериал "Игра престолов" наполнен драмой, интригами, предательством, политикой, эпическими битвами и персонажами, а также множеством смертей.

"Секс и город"

Популярный сериал от HBO 2000-х годов. В нем рассказывается о жизни четырех подруг из Нью-Йорка — Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты. В сериале "Секс и город" есть замечательный юмор, яркие образы, но главной изюминкой является все же пикантные темы.

"Большая маленькая ложь"

Сюжет сериала закручивается вокруг убийства, произошедшего на светской вечеринке в калифорнийском городе Монтерей. Далее рассказывается о событиях, которые к этому привели, в частности раскрываются неприятные тайны богатых мам первоклассников.

"Настоящий детектив"

Телесериал "Настоящий детектив" – криминальная антология. Каждый его сезон показывает новую историю с другими детективами полиции и преступлениями, которые им нужно раскрыть. Гипнотическая атмосфера, мрачная история и глубокомысленные диалоги – все это есть в данном сериале.

"Чернобыль"

Пятисерийный хит от HBO повествует о самой масштабной в истории техногенной катастрофе – взрыве на Чернобыльской АЭС. Сценаристам удалось максимально достоверно передать произошедшие в 1986 году события.

Телесериал "Чернобыль" не только о самой катастрофе, но и о человеческом героизме и о людях, жертвовавших собой ради спасения других.

"Мир дикого запада"

Сериал о футуристическом парке развлечений, населенном андроидами, которые выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те почувствовали полную свободу действий. Но однажды в отлаженной системе что-то ломается – и работы выходят из-под контроля.

"Кремниевая долина"

Производственный ситком о команде молодых компьютерных разработчиков, которые живут в IT-инкубаторе и пытаются создать собственный проект и заработать с его помощью миллионы.

"Клан Сопрано"

Гангстерский сериал всех времен и народов, рассказывает о жизни современного крестного отца Тони Сопрано и его семьи в Нью-Джерси.

"Острые предметы"

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Сериал снят по одноименной книге Гиллиан Флинн. Главная героиня Камилла Прикер мечтает о блестящей карьере в сфере журналистики. И судьба предоставляет ей шанс повысить свой журналистский статус. Она отправляется в родной город, чтобы написать статью об убийстве девочек. Связанная с работой командировка возвращает ее в скрытых травм детства.