Премьера полнометражки состоится 20 мая.

Компания Disney опубликовала первый трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл спешат на помощь".

Ролик появился на Youtube-канале Disney.

Главных героев озвучили Энди Сэмберг и Джон Малейни.

Создатели фильма пока держат в секрете детали сюжета, но известно, что знаменитые бурундуки встретятся через 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл начал зарабатывать, рассказывая о своих прежних успехах на различных мероприятиях. Друзья объединятся, когда внезапно исчезнет их общий друг.

В фильме также участвовали Сет Роген, Эрик Бана, Уилл Арнетт, Дж. К. Симмонс и Кики Лейн.

Впервые мир познакомился с бурундуками Чипом и Дейлом в 1943 году. С 1989-го началась трансляция анимационного сериала "Чип и Дейл: спешат на помощь". Новый фильм станет эксклюзивом стримингового сервиса Disney+. Премьера состоится 20 мая.

Напомним, что ранее студия Disney + показала обновленных Чипа и Дейла, которые появятся в новом мультсериале под названием "Чип и Дейл: жизнь в парке".

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