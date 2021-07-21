Совсем скоро на экраны выйдет новый мультсериал "Чип и Дейл: Жизнь в парке" с полностью перерисованными героями.

Студия Disney+ показала обновленных Чипа и Дейла, которые появятся в новом мультсериале под названием "Чип и Дейл: Жизнь в парке".

Первый сезон обновленного мультика будет состоять из 12 эпизодов по три 7-минутных истории каждый. В них будут показаны приключения бурундучков Чипа и Дейла, которые приспосабливаются к жизни в большом городском парке.

Стоит отметить, что Disney+ перерисовал героев мультика - они теперь выглядят по-другому, и их новые образы уже можно увидеть в первом официальном трейлере мультфильма на Youtube-канале Disney Plus.

В трейлере зрителям показали, как Чип и Дейл попадают в разные приключения, сталкиваясь с другими знаковыми персонажами мультфильмов, такими как собака Микки Мауса Плуто и пес Спайк (из "Тома и Джерри"). А вот мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху Вжика в ролике не показали.

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Также стоит отметить, что в отличие от старых сезонов, где Чип и Дейл разговаривали на понятном языке человеку, в новых сериях они будут "общаться" невербально - только мимикой и жестами.

Режиссером "Чип и Дейл: Парковая жизнь" выступил Жан Кейрол, который ранее работал художником-декоратором и директором по макету французского мультсериала "Огги и кукарачи". Исполнительным продюсером стал Марк дю Понтавик, а музыку для мультсериала сделал Винсент Арто, работавши й так же над сезоном "Огги и кукарачи: Кино".

"Чип и Дейл: Парковая жизнь" начнут показывать на Disney+ с 28 июля.

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Автор: Александр Топчий