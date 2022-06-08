В украинский прокат фильм должен выйти 20 октября 2022 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер супергеройского фильма "Черный Адам" (Black Adam) с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

В украинский прокат фильм должен выйти 20 октября 2022 года.

"Черный Адам" является спин-оффом ленты "Шазам!" 2019 года (хотя изначально персонаж собирались представить именно в этом фильме) и одиннадцатым фильмом Расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц: Миссия навылет". Главные роли исполнили: Дуэйн Джонсон, Ной Сентинео, Элдис Ходж, Сара Шахи, Квинтесса Суинделл и Пирс Броснан.

Режиммером фильма выступит Жауме Колет-Серра, ранее снявший "Круиз в Джунглях" со "Скалой".

Черный Адам изначально являлся суперзлодеем в комиксах издательства DC Comics, хотя позже его образ переписывали под антигероя, пытающегося очистить свое имя.

События фильма разворачиваются спустя почти 5000 лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама всемогущим, и сразу же заключили его в тюрьму. Однако он освободится из своей земной гробницы, и теперь рвется показать современному миру свою уникальную форму правосудия.

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