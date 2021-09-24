Впервые почти за 40 лет тесного братского сотрудничества Джоэл Коэн поставил фильм без своего родного брата Итана.

Начинающийся 24 сентября Нью-Йоркский кинофестиваль откроет новый фильм Джоэла Коэна "Трагедия Макбета" - первый "сольный" проект одного из братьев Коэнов.

В связи с этим кинопресса полна догадок и слухов о завершении одного из самых плодотворных творческих тандемов современного кино.

Впервые почти за 40 лет братского сотрудничества Джоэл Коэн поставил фильм без своего родного брата Итана. Информацию о вероятном конце братского сотрудничества распространил композитор фильма Картер Беруэлл, заявив следующее: "Итан больше не хочет работать в кино. Его вполне устраивает то, что он сейчас делает. У братьев лежит на полке куча нереализованных сценариев, но что именно будет делать Джоэл без брата, сказать пока трудно".

Беруэлл, по всей видимости, знает, о чем говорит. Его сотрудничество с Коэнами почти такое же долгое, как и их собственное. Он писал музыку ко всем их фильмам, начиная с самого первого - "Просто кровь" 1984 года.

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До сих пор почти за 40-летнюю кинокарьеру у братьев не было ни одного фильма, который они бы делали поодиночке. Поэтому все с нетерпением ждут нового фильма. Тем более что сам материал, к которому обратился для своего самостоятельного дебюта Джоэл, выглядит на фоне фильмографии Коэнов необычно. Действие большинства их фильмов происходит либо в наше время, либо в недавнем прошлом, и именно саркастическая, ироничная оценка современности - то, за что их любят зрители. И никогда до сих пор они не брались за экранизацию великих шедевров мировой литературы.

Буквально несколько кадров, вошедшие в опубликованный в преддверии премьеры трейлер, дают лишь некоторое представление о стилистике картины.

Чуть-чуть свет на стилистику фильма Коэна пролил Картер Беруэлл: "Фильм черно-белый, полностью снят в павильонах, без попыток приблизиться к шотландской реальности. На Шотландию не похоже. Больше смахивает на мир психологизма. Несмотря на это, театральной постановкой это тоже не назовешь. Джоэл сравнивал его с кино немецкого экспрессионизма. Вы находитесь в психологическом мире, это становится ясно с первого же кадра", - рассказал изданию IndieWire композитор.

В главной роли - Дензел Вашингтон. Это первая его роль в коэновском фильме. Во второй главной роли, Леди Макбет - постоянная участница коэновских фильмов, их талисман и жена Джоэла Фрэнсис Макдорманд. Также в фильме снимались ирландец Брендан Глисон в роли короля Дункана, британец Гарри Меллинг в роли его сына Малькольма и другие.

Актриса Фрэнсис Макдорманд и режиссер Джоэл Коэн женаты с 1984 года. Макдорманд - талисман творческого союза братьев Коэнов. Она снялась в восьми их фильмах. "Макбет", в котором она играет роль Леди Макбет - девятый.

Европейская премьера "Трагедия Макбета" намечена на день закрытия Лондонского кинофестиваля 17 октября. В прокат картина выйдет 25 декабря, а на платформе Apple TV + появится 14 января 2022 года, передает Би-би-си.

Награды фильмов братьев Коэнов

За четыре десятилетия фильмы братьев удостоены: 39 оскаровских номинаций, шесть золотых статуэток; 37 номинаций BAFTA и тоже шесть наград; 20 номинаций на "Золотой Глобус", из них три увенчаны успехом. "Золотая пальмовая ветвь" и Гран-при в Каннах и множестве других, менее престижных наград.

Кто такие братья Коэны

Дети из интеллигентной профессорской еврейской семьи (отец - университетский преподаватель экономики, мать - искусствовед), братья, разница в возрасте у которых составляет три года (Джоэл родился в 1954, Итан в 1957 году), с юных лет, проведенных в пригороде Миннеаполиса, вместе, не отрываясь от телевизора, поглощали и впитывали всю доступную в американской провинции кинопродукцию - от сериалов про Тарзана до фильмов-нуар, от комедий и мюзиклов до изредка пробивающихся на американский экран фильмов итальянского неореализма и французской Новой волны.

В середине 60-х подросток Джоэл на заработанные от стрижки газонов в соседских домах деньги купил любительскую 8-миллиметровую кинокамеру, и братья занялись созданием своих детских римейков полюбившихся им кинофильмов. Постепенно стали снимать и собственные, оригинальные картины.

Они учились - соответственно с разницей в три года - сначала в одной школе, затем в одном колледже, престижном, частном, либеральном, то есть ориентированном на гуманитарные предметы Бард-колледже.

Лишь на уровне дальнейшего образования их пути ненадолго разошлись. Джоэл сразу поступил в киношколу Нью-Йоркского университета, а затем в аспирантуру по кино в Университете штата Техас. Итан изучал философию в Принстоне.

С первого же совместного фильма, снятого в 1984 году "Простой крови", сложился уникальный, своеобразный и мгновенно узнаваемый стиль братьев Коэнов: очевидные для любого киномана ссылки на американское жанровое кино - фильмы-нуар, классические вестерны, криминальные драмы, хоррор и даже мюзиклы.

Автор: Ирина Погорелая