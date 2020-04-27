Компания Брэда Питта спродюсирует фильм о покорителе космоса с личностным кризисом

Будет ли в новой картине играть Брэд Питт, не уточняется.

Студия Warner Bros приобрела права на экранизацию фантастического романа Mickey7 Эдварда Эштона. Производством фильма займётся продюсерская компания Plan B Entertainment, которую возглавляет Брэд Питт.

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Как сообщает Deadline, сама книга должна выйти только в 2021 году. Сюжет романа посвящен искусственно выращенному исследователю космоса, который используется людьми как «расходный материал» для выполнения особо опасных заданий по колонизации космоса.

Если такой «колонизатор» умирает во время очередной миссии, его место занимает клон с частично восстановленной памятью. Главный герой романа - Микки 7, является уже седьмым своим воплощением. Он отправляется на очередное задание — колонизацию нового ледяного мира и установления контакта с местными видами, но переживает экзистенциальный личностный кризис.

Plan B ранее продюсировала такие картины как «Троя», «Война миров Z», «К звёздам» и многих других. Будет ли в новой картине играть Брэд Питт, не уточняется.

Напомним, в этом году американский актер Брэд Питт получил свою первый Оскар за актерскую игру.