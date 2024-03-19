В украинский прокат фильм выйдет 16 мая 2024 года.

Вышел украинский трейлер приключенческого боевика "Пробивной чувак" (Boy Kills World), главную роль в котором исполнил шведский актер Билл Скашгорд (дилогия "Оно", "Дэдпул 2", "Джон Уик 4", "Варвар").

События фильма происходят в обществе, где балом правит реалити-шоу, в котором люди убивают друг друга самыми причудливыми способами. Однако организаторы этого проекта перешли черту, когда убили семью 9-летнего мальчика. Теперь он готов на все ради мести. Его план довольно прост: сначала вырасти и стать сильнее, затем пройти тренировку у сумасшедшего мастера боевых искусств. И, наконец, грандиозно вернуться на кровавое шоу, чтобы устроить эффектную расплату.

Помимо Скашгорда в фильме сыграли Шарлто Копли ("Девятый округ", "Робот Чаппи"), Мишель Докери ("Джентльмены", "Аббатство Даунтон"), Ико Ювайс ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Фамке Янссен (франшиза "Люди Икс"), Джессика Рот ("Ла-Ла Ленд", дилогия "Счастливый день смерти") и другие.

Режиссером фильма выступил немецкий режиссер Мориц Мор, для которого это дебютная полнометражная работа. До этого он работал над хоррор-сериалом "Вива, Берлин!" 2011 года.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 16 мая 2024 года.

Официальная премьера фильма состоялась осенью 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 71% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Отметим, также в этом году на экраны должны выйди еще две громкие новинки с Биллом Скарсгардом в главной роли – супергеройский неонуарный триллер "Ворон" (The Crow), являющийся перезапуском популярной в 90-х одноименной серии фильмов, и готический фильм ужасов Роберта Эггерса "Носферату", в котором шведскому актеру досталась роль вампира графа Орлока.

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