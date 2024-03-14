В прокат фильм должен выйти летом 2024 года.

Кинокомпания Lionsgate Films представила первый трейлер супергеройского неонуарного триллера "Ворон" (The Crow), который является перезапуском популярной в 90-х одноименной серии фильмов.

В центре сюжета фильма – музыкант Эрик Дрэйвен, которого вместе с его девушкой Шелли Уэбстер жестоко убивают бандиты. Спустя год он воскресает из мертвых, чтобы отомстить. На пути его сопровождает вороне, который, согласно легенде, уносит души в страну мертвых, но может воскресить человека, который погиб при трагических обстоятельствах, чтобы все исправить.

В новой экранизации роль Ворона досталась шведскому актеру Биллу Скарсгарду, больше всего известному по роли клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" и "Оно 2". Также он сыграл главного антагониста в фильме "Джон Уик 4".

Роль его возлюбленной Шелли Уэбстер досталась британской певице и танцовщице FKA Twigs. Это не первая роль в кино в ее карьере – в 2019 году она дебютировала на "большом екране" в биографической драме "Милый мальчик" по сценарию актера Шайи Лабафа.

Снял фильм британский режиссер Руперт Сандерс, на счету котороо такие фильмы, как "Белоснежка и охотник" (2012) с Кристен Стюарт и "Призрак в доспехах" (2017) со Скарлетт Йоханссон.

Выход фильма запланирован на июнь 2024 года – к 30-й годовщине выхода первого фильма серии. Новый "Ворон" станет пятым фильмом франшизы и одновременно ее перезапуском.

Франшиза "Ворон"

В основу сюжета фильмов франшизы "Ворон" легли одноименные комиксы Джеймса О’Барра, впервые выпушенные в 1989 году, сюжет которых родился в его голове через 3 года после того, как в автокатастрофе погибла его возлюбленная.

Первый "Ворон" вышел в 1994 году, а главную роль в нем исполнил Брэндон Ли – актер погиб на съемках фильма в возрасте 28 лет в результате огнестрельного ранения: члены съемочной группы не заметили неисправность револьвера. Оставшиеся сцены были засняты при участии дублера – каскадера Чада Стахелски, который позже снял франшизу "Джон Вик".

В 1996 году вышел фильм "Ворон 2: Город ангелов" с Венсаном Пересом в роли новой реинкарнации Ворона Эша Корвена. Следующим был фильм "Ворон 3: Спасение" 2000 года с Эриком Мабиусом в роли Алекса Корвиса/Ворона, а четвертый фильм сериии "Ворон: Жестокое причастие" вышел в 2003 году – там главным героем стал Джимми Куэрво в исполнении Эдвард Ферлонг.

Как сообщал УНИАН, также в 2024 году на экраны выйдет готический фильм ужасов Роберта Эггерса "Носферату", в которому Билл Скарсгард сыграет роль вампира графа Орлока.

Вас также могут заинтересовать новости: