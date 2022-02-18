"Носорог" Олега Сенцова: как фильмом о кровавых 90-х режиссер шокировал зрителя (рецензия)

Окунуться в атмосферу 90-х – сомнительное удовольствие, но известный украинский режиссер Олег Сенцов решил, что ему под силу заинтриговать кинозрителей такой темой. Сняв фильм "Носорог", он бросил вызов прежде всего себе, попытавшись перечеркнуть привычную для многих чрезмерную романтизацию 1990-х годов. Но удалось ли ему это?

17 февраля в украинский кинопрокат вышла одна из самых ожидаемых отечественных лент – "Носорог". Над ее проектом режиссер Олег Сенцов начал работать в далеком 2012 году, но все планы поломали оккупанты, упрятав его в тюрьму, его освободили во время обмена между Россией и Украиной только в 2019 году. Кто знает, возможно, раньше фильм воспринимался бы острее, чем сейчас. Но, поверьте, равнодушными эта криминальная драма вас не оставит.

УНИАН рассказывает, удалось ли режиссеру Олегу Сенцову передать атмосферу бандитских и кровавых 90-х годов, как непрофессиональному актеру отдали главную роль и чем поражает лента.

Сюжет фильма Олега Сенцова "Носорог"

События фильма разворачиваются в 90-х годах, его главный герой-криминальный авторитет по прозвищу "Носорог". Нетрудно догадаться, почему его так называют: после очередной кровавой драки у него осталась шишка на лбу.

Сначала создатель ленты показывает нам детство Вовы, объясняя, откуда "растут ноги" у его жестокости. Он, малый, не знал отцовской любви, его брат, которого он очень любил, погиб. Вокруг – жестокие дети, но он с детства научился защищать себя. Его мать - очень добрая женщина, которая свою жизнь отдала детям, но сын, как станет известно позже, не оценит этого.

Если кратко описать события в фильме, получится такая цепочка: неправильный выбор – бесчисленное количество жестоких расправ и убийств – потеря семьи - раскаяние (последнее, кстати, совершенно нелогичное, но об этом позже).

Очевидно, недаром у Вовы прозвище "Носорог": создатели фильма показали, как он теряет все человеческое и превращается в жестокое животное. Для него не существует авторитетов, родных и друзей, как выяснится. Вся его жизнь - погоня за деньгами, псевдодружба, недолюбовь и отстранение от больной матери.

Вполне нелогичным кажется финал "Носорога": как человек, который без мук совести убивал, вдруг почувствовал потребность в раскаянии. Почему он спокойно ждет смерти, имея столько жестокости и силы?

Главный герой фильма "Носорог"

Главный персонаж криминальной драмы Олега Сенцова - непрофессиональный актер, это - известный в определенных кругах лидер организации "Гонор", экс-руководитель киевской ячейки Нацкорпуса, ветеран российско-украинской войны Сергей Филимонов. Удалось ли ему убедить зрителя в правдивости всего происходящего на экране? Однозначно да.

Сыграть отрицательного персонажа - задача не из легких. Особенно такого - бандита из 90-х, ставшего "грозой" криминального мира. Потоки денег, как и крови, лились, а его жизнь теряла смысл. Ради чего все это было? Ради семьи – нет, Вова ее потерял, для крепкой дружбы со своими криминальными "дружками" - тоже нет, для роскошной жизни – нет, он остался ни с чем.

Весь фильм мы наблюдаем, как деградирует "Носорог" - убийства, измены, пьяные оргии, нежелание увидеть больную мать, которая накануне смерти звонит ему. Но вдруг что-то происходит, и наш герой, потеряв все, вспоминает о совести. Она его начинает мучить, и он приходит к выводу, что в его душе пустота, ведь ничего человеческого там не осталось.

Наиболее парадоксальной для зрителя оказывается финальная сцена, и на это есть несколько причин. Самая главная - как человек, который купался в крови своих жертв, может быть способен на такие мысли. Более того, почему она перед лицом смерти даже не предпринимает попыток убежать или защититься.

И не очень логичной кажется эта исповедь в конце фильма. Самое главное – не очень понятно, кому "Носорог" изливает душу и рассказывает о своих грехах. Вполне вероятно, что это метафорическое олицетворение совести главного героя.

Аудио- и визуал фильма "Носорог"

Жестокие 90-е во всей красе - так можно описать и картинку ленты Сенцова, и музыку. Здесь и приевшийся многим "Дым сигарет с ментолом", и песня "Тепер усе інакше" группы "Аква Віта", которая возглавляла когда украинские хит-парады. Дискотеки с буйными парнями и девушками с боевым макияжем, распитие алкоголя возле клуба, плакаты с Брюсом Ли и "Железным Арни" – все это прекрасно передает атмосферу того времени. Интересно и появление на свадьбе "Носорога" Олега Скрипки. Это один из музыкальных коллективов, на песнях которого росло поколение того времени.

Режиссер использовал в начале фильма очень интересный прием склейки кадров, они моментально меняются, это придает криминальной ленте драматизма и динамики. В начале "Носорога" все как будто снято в окно дома. Здесь рядом - любовь и смерть, первые разочарования и якобы достижения.

В фильме есть две чрезвычайно сильные сцены: первая - когда "Носорог" берет в свою огромную руку ручонку неживой маленькой дочери; вторая – когда Вова, чувствуя дыхание собственной смерти, осознает, каким ничтожным была его жизнь.

В "Носороге" очень много кровавых сцен. Настолько, что порой просто закрываешь глаза, чтобы не видеть очередных кадров жестокой расправы. И этим Сенцов наконец развенчивает чрезмерную романтизацию 90-х, как это было, например, в "Бригаде".

Стоит ли смотреть фильм Сенцова "Носорог"? Однозначно да, это совершенно новое веяние и свежий трезвый взгляд на криминальные 1990-е. Вас может возмущать чрезмерная реалистичность и циничность показанного, но равнодушными эта драма вас точно не оставит. Недаром даже среди критиков лента получила разноплановые отзывы.

Ольга Робейко