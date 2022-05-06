Уже с 12 мая обещают показать "Бэтмена" и "Белфаст".

Крупнейшие украинские кинодистрибьюторы официально объявили о возвращении премьер голливудских блокбастеров в кинотеатры страны.

В частности, пресс-служба B&H Film Distribution анонсировала такие премьеры на ближайший месяц:

с 12 мая историческая биографическая драма "Белфаст"

с 19 мая напряженный фильм-ограбление "Скорая помощь" от Майкла Бэя

от Майкла Бэя со 2 июня анимационный фильм "Плохие парни" от DreamWorks

Кроме того, уже в июне зрители смогут посмотреть фантастический экшн "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли.

В то же время в пресс-службе Kinomania Film Distribution анонсировали прокат супергеройского блокбастера "Бэтмен" уже с 12 мая, включительно с форматом IMAX. Кстати, на него уже даже билеты продают.

Кроме того, на 12 мая дистрибьютор запланировал премьеру боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном, на 19 мая – триллера "Наемник" с Крисом Пайном, а на 26 мая – фэнтези "Фантастические звери: Тайны Дамблдора" (на языке оригинала с украинскими субтитрами).

В то же время, пока неизвестно, когда в Украине покажут суэпргеройский фильм "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" по комиксам Marvel, мировая премьера которого состоялась 5 мая. Предварительно на сайтах украинских кинотеатров его премьера запланирована на 16 июня.

Как сообщал УНИАН, в Киеве отдельные кинотеатры начали работать с 21 апреля. Впрочем, сейчас они, как и кинотеатры в других городах, показывают только фильмы, которые были в прокате до войны.

Вас также могут заинтересовать новости: