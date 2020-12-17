Официальные представители Берлинале пока не подтвердили эту информацию, но уточнили, что о планах проведения фестиваля будет объявлено позже.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) в 2021 году из-за пандемии коронавируса пройдет по большей части в виртуальном формате.

Читайте такжеХелен Миррен получила почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивалеПо данным издания Variety, конкурсные показы фестиваля пройдут в марте в онлайн-формате. В начале июня пройдет «мини-фестиваль», на котором в традиционном формате состоятся мировые премьеры. Официальные представители Берлинале пока не подтвердили эту информацию, но уточнили, что о планах проведения фестиваля будет объявлено позже на неделе.

Берлинале 2020

В августе организаторы Берлинале решили отказаться от номинаций за лучшие мужскую и женскую роли. Вместо них будут вручаться «гендерно нейтральные» награды за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Тогда сообщалось, что в 2021 году кинофестиваль пройдет в обычном формате с соблюдением эпидемиологических требований.

Локдаун в Германии

Строгие ограничения вступили в силу в Германии 16 декабря. Там закрывают магазины товаров непродовольственного потребления, парикмахерские, не будут работать школы и садики.

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Автор: УНИАН