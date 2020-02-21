В Германии стартовал международный кинофестиваль "Берлинале" (фоторепортаж, видео)

Фестиваль продлится в Берлине до 1 марта 2020 года.

В Берлине стартовал международный фестиваль "Берлинале".

Из украинских фильмов в секции "Специальное кино" покажут фильм Ахтема Сеитаблаева по пьесе Олега Сенцова "Номера". Самого экс-политзаключенного на фестивале не будет, он уже представил ленту во время спецпоказа, который организовал фестиваль.

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В программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм «Земля блакитна, ніби апельсин» режиссера Ирины Цилык.

Кроме того, оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского «ДАУ. Наташа»

Берлинский кинофестиваль, известный также как Берлинале, является одним из самых значимых и престижных кинофестивалей в мире. Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира. Фестиваль продлится в Берлине до 1 марта 2020 года.