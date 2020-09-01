Арнольд Шварценеггер / eastnews.ua
Известный актер Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в новом сериале.
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Также он продюсирует эту картину, передает Deadline.
А вот Ник Сантора стал шоураннером сериала. В центре сюжета окажутся отец-шпион и его дочь. Пока подробности сериала не раскрываются.
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