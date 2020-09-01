Пока у сериала нет названия.

Известный актер Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в новом сериале.

Читайте такжеВ сети появилось видео со съемок фильма "Тенет"

Также он продюсирует эту картину, передает Deadline.

А вот Ник Сантора стал шоураннером сериала. В центре сюжета окажутся отец-шпион и его дочь. Пока подробности сериала не раскрываются.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич