Актер Альфред Молина подтвердил, что вернется к роли Доктора Осьминога.

Альфред Молина прошел процедуру "омоложения", которая была применена с помощью специальных эффектов, во врямя съемок новой части "Человека-паука".

Об этом актер рассказал в интервью Variety.

Альфред Молина подтвердил, что вернется к роли злодея Отто Октавиуса или Доктора Осьминога. Это было сделано для того, чтобы образ доктора Отто Октавиуса в картине "Человек-паук 3" соответствовал тому, который зрители увидели в экранизации графических новелл "Человек-паук 2", выпущенной в 2004 году.

"Было невероятно интересно возвратиться назад через 17 лет, чтобы вновь взять на себя этот же образ. Причем за прошедшие годы у меня появилось два подбородка", - пошутил актер.

67-летний Молина такжн отметил, что его возраст не стал проблемой благодаря технологиям, а боевые сцены были для него не страшны, так как его основное орудие - механические щупальца.

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Что известно о новой части "Человека-паука"

Новая часть называется "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home), премьера запланирована на 16 декабря 2021 года.

По слухам, в фильме могут появиться ключевые актеры других франшиз о Человеке-пауке: Кирстен Данст в роли Мэри Джейн, Эмма Стоун в образе Гвен Стейси, а также Эндрю Гарфилд, сыгравший Питера Паркера в "Новом Человеке-Пауке". Как утверждают СМИ, к своей роли также вернется Тоби Магуайр.

Ранее было официально подтверждено, что в новой части появится Джейми Фокс в образе Электро, которого он играл в "Новом Человеке-пауке" с Эндрю Гарфилдом. Кроме того, в картине заявлен Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

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Автор: Олег Давыгора