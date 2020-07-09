От Шарлиз Терон до Жана Рено: 6 невероятных актеров с Африканского континента

Рассказываем о самых известных актерах и актрисах мира, чье детство и становление связано с Африкой.

Африка - не только родина в целом всего человечества, но и многих крайне талантливых актрис и актеров в частности. Разнообразие культур и опыта не могла не наложить отпечаток на формировании их личностей, вкусов, мировоззрения и становление их таланта, в конце концов. Безусловно, посмотрев на нашу подборку, особенно внимательные киноманы могут заметить, что вот Хьюго Уивинг родился в Нигерии, или Рут Негга - в Эфиопии, но мы сознательно убрали из списка тех, кто покинул континент как раз в бессознательном возрасте, а сфокусировались на артистах, чье детство прошло по месту рождения.

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Шарлиз Терон

Не начать такую подборкус умницы и красавицы Шарлиз мы, конечно, не можем. Обладательница премии "Оскар" за выдающегося "Монстра" и еще двух номинаций за драму "Северная страна" и недавнюю "Сенсацию", известна своим талантом, железной волей и потрясающей самодисциплиной. А еще и своим фактом рождения в Бенони, ЮАР. Для Терон ее происхождение и родина имеют огромное значение: начиная с такой мелочи как имя учетной записи в Instagram - @charlizeafrica и заканчивая благотворительной деятельностью и политическими взглядами, сформировавшимися под влиянием гнетущей памяти об апартеиде и его последствиях. Но, сейчас, когда мы наслаждаемся ее работой в кино, то не можем не заметить не только необыкновенную красоту, но и стальной характер актрисы, по собственным слова Шарлиз, во многом сформированный ее детством. Терон в новом образе несокрушимой героини можно увидеть уже с 10-го июля в фантастическом экшене "Старая гвардия" на Netflix.

Люпита Нионго

Еще одна обладательница премии "Оскар", волшебная кенийка Люпита Нионго, стала звездой после проникновенной роли в "12 годах рабства" - байопике, спродюсированном Бредом Питтом, который в свое время стал фильмом года по версии Американской Киноакадемии. Пожалуй, самые искренние эмоции счастья того вечера были у молодой звезды фильма Люпиты Нионго, выпускницы Йельской школы драмы, которая прошла к пьедесталу очень интересный путь. Родилась актриса в Мексике, где пряталась ее семья, опасаясь репрессий после исчезновения дяди будущей звезды. Позже Нионго вернулись в Кению, где отец Люпиты, в прошлом, известный профессор, стал политиком, и в свое время даже был министром здравоохранения. Будущая звезда переехала в США учиться актерскому ремеслу после того, как поработав ассистентом на съемочной площадке политической драмы "Преданный садовник", поняла, как сильно влюблена в кинопроизводство. Остальное - уже история. В которой нашлось место даже для "Звездных войн" и Marvel.

Шарлто Копли

Сын мультипликатора из Йоханнесбурга, ЮАР, Шарлто Копли сначала совсем не был актером, хотя и был увлечен индустрией в целом. Сразу после школьной скамьи Копли вместе с другом организовали в Кейптауне свою медиакомпанию, которая снимала ролики, клипы и телеконтент для местных телевизионных студий. В 20 лет Копли нанял на работу 14-летнего талантливого парня по имени Нил Бломкамп в качестве дизайнера. Парень вырос в талантливого режиссера, и в 2005-м Копли спродюсировал его короткометражку "Выжить в Йобурге", которая заинтересовала самого Питера Джексона. Так на свет появился культовый "Район №9", спродюсированный режиссером "Властелина колец", в котором уже Шарлто Копли сыграл свою первую роль в полнометражном фильме - на тот момент ему было 36 лет. С тех пор он еще дважды играл в Бломкампа - в "Элизиум" и "Робот по имени Чаппи", а также в "Перестрелке", "Опасном бизнесе", "Команде А" и других ярких лентах.

Карен Писториус

Красотка Карен, которая стоит на пороге большого прорыва, в прессе все чаще называется новозеландской актрисой, что, безусловно, не совсем верно. Даже сама Писториус поправляет СМИ и уточняет: "Родилась и выросла в Южной Африке". И это действительно так - актриса родилась в 1990-м году в Рюстенбурге и покинула страну в подростковом возрасте, когда семья переехали в Новую Зеландию. Писториус дебютировала в 2009-м году на телевидении и вплоть до 2014-го года была известна в Австралии и Новой Зеландии благодаря главным ролям в громких местных сериалах. В 2016-м состоялся первый прорыв актрисы с ролями в высоко оцененных критиками лентах "Медленно на Запад" и "Свет между океанами". За роль в первой актриса получила несколько номинаций от престижных премий в категории "Прорыв года". Позже она играет второстепенные роли в фильмах "Отрицание", "Глория Белл" и "Смертные машины". И вот этим летом Карен будет противостоять самому Расселу Кроу в триллере "Неистовый", и сам лауреат "Оскара" не устает нахваливать талант молодой актрисы. Зная ее предыдущие работы, мы верим в искренность Гладиатора.

Джимон Хонсу

Джимон Гастон Хонсу родился и прожил до 13 лет в городе Котону, Бенин, в семье повара и домохозяйки. Семья эмигрировала во Францию, сначала в Лион, а позже в Париж, чтобы дать сыну самое лучшее возможное образование. Но Джимон, к сожалению, не сразу нашел свое призвание. По признанию актера, в тот момент, когда его нашел скаут, который пригласил на кастинг для рекламной кампании Тьерри Мюглера, он был на грани превращения в мелкого уличного хулигана. Моделинг открыл перспективы актерства для молодого Джимона - сначала модель засветился в клипах Мадонны, Джанет Джексон и Полы Абдул, что позволило Хонсу собрать достаточно средств для переезда в Лос-Анджелес, где карьера актера начала довольно быстро набирать обороты, начиная с маленьких ролей в "Незаконном вторжении" и "Звездных вратах", первого успеха в "Амистаде" Стивена Спилберга, первого блокбастера - "Гладиатор". Эти роли привели его к блестящим лентам "В Америке" и "Кровавый алмаз", за которые Хонсу получил не только признание критиков и индустрии, но и номинации на премию "Оскар". Сейчас актера все чаще можно увидеть в фильмах Marvel, DC, а также в недавнем триллере с Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй "Море соблазна".

Жан Рено

Олицетворение современного французского кино, Жан Рено, родился и вырос в Касабланке, в семье андалузцев, которые бежали из Испании от режима диктатора Франко. Настоящее имя Рено - Хуан Морено и Эррера-Хименес, его родной язык - испанский, тогда как французский и арабский актер мальчиком выучил в школьные годы в Марокко. Семья будущей звезды переехала во Францию в шестидесятых, и Жан несмотря на мечты об актерстве, долгое время работал продавцом, а потом туристическим агентом. Рено отслужил и во французской армии, чтобы получить гражданство Республики. Взяв псевдоним "Жан Рено", благозвучный и понятный для французского кино, Хуан Морено начал штурмовать киноиндустрию в 70-х, дебютировав в кино в 1979-м году, но полноценная кинокарьера все как-то не складывалась, пока в 1983-м году актер не познакомился с молодым режиссером Люком Бессоном. Именно роли в его картинах "Голубая бездна", "Ее звали Никита" и "Леон" сделали Жана Рено известным на весь мир и обратили на него внимание Голливуда, где актер активно снимался в 90-х и 2000-ных. Жан Рено продолжает активно сниматься в кино, а в Японии еще и стал полноценным героем популярных компьютерных игр. Это и есть поистине культовая популярность.

Отметим, ранее УНИАН разбирался, на какие фильмы можно пойти в кино с 9 июля 2020 года.

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