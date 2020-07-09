Анимация от Pixar, сказочная Русалка в Париже и дерзкий Дэдпул: на что пойти в кино с 9 июля

Русалка в Париже / Une sirène à Paris (Франция, 2020)

Красочная французская кинолента в жанре романтика/комедия/фэнтези режиссера, писателя и музыканта Матиаса Мальзье (Механика сердца), уже успевшая получить восторженные отзывы от французской прессы, наконец выходит в широкий кинопрокат в Украине. По сюжету, молодой харизматичный музыкант, гуляя по ночному Парижу, удивительным образом спасает прекрасную русалочку из вод Сены и решает дать ей приют у себя дома. Невзирая на давнюю легенду, что услышав пение русалки, любой мужчина в момент влюбится в нее и это принесет ему только страдания, парень влюбляется в прекрасную незнакомку, а она отвечает ему взаимностью. Но спасет ли главных героев сила любви и самый романтичный город в мире?

Главные роли в фильме исполнили Мэрилин Лима (Современная история любви), Николя Дювошель (Белый материал, Палиция, Впусти солнце), Чеки Карио (Плохие парни, Поцелуй дракона), Росси де Пальма (Мадам, Джульетта, Человек, который убил Дон Кихота) и Алексис Михалик (Сирано, Семейное ограбление).

Лесси. Возвращение домой / Lassie - Eine abenteuerliche Reise (Германия, 2020)

Наверняка, будучи детьми, многие из вас смотрели одну из многочисленных экранизаций романа английского писателя Эрика Найта о приключениях собаки колли по кличке Лесси. В оригинальном произведении, в семье йоркширского шахтера живет шотландская овчарка Лесси, которая очень привязана к сыну хозяина. Когда отец семьи теряет работу, он вынужден продать собаку состоятельному дворянину. После нескольких попыток побега колли, новый хозяин увозит ее за сотни миль в свое поместье в Шотландию. Однако повинуясь инстинкту, Лесси убегает оттуда и возвращается домой, пережив по дороге множество приключений.

На этот раз книгу решили экранизировать в Германии, перенеся события в наше время. Режиссером выступил Ханно Ольдердиссен, а немецкая пресса успела охарактеризовать фильм как милую и очень добрую картину для просмотра всей семьей, с элементами юмора, акцентом на справедливость и потрясающим взаимодействием человека с животными. Картина точно не оставит равнодушным даже самого «черствого сухаря».

Вперед / Onward (США, 2020)

Новое творение знаменитой анимационной студии Pixar – одного из лучших производителей мультфильмов в наши дни – вышел в прокат 4 марта 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 кинопрокат был свернут раньше намеченного срока. Мультфильм был хорошо оценен критикой, но собрал плохую кассу из-за остановки проката, потому его решили вернуть в кинотеатры тогда, когда это станет возможным. В итоге украинский зритель сможет посмотреть компьютерный анимационный фильм в жанре городского фэнтези с 9 июля.

Действие мультфильма разворачивается в волшебном мире, населенном эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Когда-то их мир переполняла магия, но со временем ее победили технологии. В центре сюжета - два брата-эльфа Иэн и Барл Лайтфут. Младший из них получает от матери на шестнадцатилетие волшебный посох, который им завещал их отец. При помощи волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки. Однако в процессе что-то пошло не так…

К слову, в оригинальной версии роли озвучивали звезды первой величины – Том Холланд (Человек-паук, Мстители), Крис Прэтт (Стражи Галактики, Мстители, Мир юрского периода, Пассажиры), Джулия Луи-Дрейфус (Вице-президент), Октавия Спенсер (Прислуга, Сквозь снег, Зверополис, Одаренная, Форма воды). Режиссером выступил Дэн Скэнлон (Университет монстров, Мэтр и Призрачный Свет).

Бладшот / Bloodshot (США, Китай, 2020)

Также с 9 июля в Украине возобновляют прокат супергеройского фильма Бладшот – очередного боевика с Вином Дизелем, на этот раз по комиксам Valiant Comics о морском пехотинце, которого ученые воскрешают после смерти и превращают в несокрушимую машину для убийств, обладающую сверхчеловеческими способностями. Фильм также вышел в прокат в начале марта, однако вынужденно был снят с проката из-за карантина в связи с коронавирусом.

Уже после первых показов картина получила преимущественно негативные отзывы, и вскоре была выложена в онлайн-доступ. При этом никакие рецензии не помешали ему стать успешным в онлайн-прокате – в первые три дня после релиза фильм был самым популярным на Amazon Prime и четвертым по популярности на iTunes. Очевидно, ненапряжные боевики, где хорошие парни разбираются с плохими, наплевав на все законы физики и здравого смысла, порой всем хочется посмотреть.

Помимо Вина Дизеля (практически все Форсажи, Хроники Риддика, Три икса), в фильме сыграли Сэм Хьюэн (Чужестранка, Шпион, который меня кинул), Эйса Гонсалес (Малыш на драйве, Райские холмы, Алита: Боевой ангел, Форсаж: Хоббс и Шоу), Тоби Кеббелл (Рок-н-рольщик, Варкрафт, Планета обезьян), Гай Пирс (Король говорит!, Я соблазнила Энди Уорхола, Прометей, Железный человек 3, Помни, Приключения Присциллы, королевы пустыни).

Вивариум / Vivarium (США, Бельгия, Дания, Ирландия, 2019)

Научно-фантастический триллер Вивариум с Джесси Айзенбергом (Социальная сеть, Римские приключения, Zомбилэнд, Иллюзия обмана) и Имоджен Путс (Грязь, Я сражаюсь с великанами, Рыцарь кубков, 28 недель спустя) был впервые показан на Каннском кинофестивале 2019, однако до украинского кинопроката добрался только сейчас. В целом кинолента получила неплохие отзывы критиков.

По сюжету, молодая пара Том и Джемма хотят купить дом. Вместе со странным агентом по недвижимости Мартином они выезжают на застройку Йондер, где стоят одинаковые пригородные дома. Это место безмолвно, пусто и выглядит потусторонним. Паре это место не понравилось, и они пытаются поскорее уехать оттуда. Однако каждый маршрут возвращает их к одному дому, где начинают происходить странные вещи.

Дэдпул / Deadpool (США, 2016)

Супергеройский боевик / черная комедия о самом странном персонаже Marvel Comics – Дэдпуле – вышла в мировой прокат в 2016 году и быстро получила признание как среди зрителей, так и кинокритиков. Чего только стоят номинации на «Золотой глобус» (лучший фильм в жанре комедия или мюзикл и лучшая мужская роль в жанре комедия или мюзикл – Райан Рейнольдс)! Кроме того, Дэдпул стал самым кассовым среди всех фильмов с рейтингом R в истории – до тех пор, пока зимой 2019 года его не сдвинул на второе место фильм Джокер.

По сюжету, бывший солдат, ставший наемником спецназа, был подвергнут нестандартному эксперименту, пытаясь вылечить рак. Благодаря этому Уэйд Уилсон получил повышенную способность к исцелению, невероятную силу и проворство, а также неустойчивое психическое состояние, сформировавшее особый черный юмор, и изуродованную кожу. Так в герое рождается новая личность – Дэдпул, который, вооружившись новыми способностями и маниакальным чувством юмора, выходит на охоту за человеком, который разрушил его жизнь и похитил любимую девушку.

Главную роль в фильме исполнил Райан Рейнольдс (Предложение, Телохранитель киллера, Король вечеринок, Зеленый фонарь), а компанию ему составили Морена Баккарин (Готэм, Шпион, 33 несчастья, Родина), Джина Карано (Кровь и кость, Форсаж 6, Мандалорец) и Эд Скрейн (Игра престолов, Мидуэй, Алита: Боевой ангел, Малефисента: Владычица тьмы).

И другие фильмы в украинском прокате с 9 июля 2020 года

Кроме того, с 9 июля на экраны украинских кинотеатров выйдут французская романтическая комедия Нотр-Дам (2019), норвежский триллер Туннель: Опасно для жизни (2019), французская комедия Агент лев (2020), норвежский приключенческий анимационный фильм Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант (2019) и французская комедия Горячие мамочки (2018).

Также с прошлой недели в украинских кинотеатрах показывают: криминальную комедию Гая Ричи Джентельмены (2019) с целой россыпью первоклассных актеров – Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джереми Стронг; супергеройский фильм от киновселенной Marvel Стражи Галактики2 (2017); комедийный детектив Ножи наголо (2019) с Дэниэлом Крегом, Крисом Эвансом и еще целой компанией знаменитых актеров; высоко оцененная критиками и зрителями украинская комедия Мои мысли тихие (2019); завершающая часть трилогии Кристофера Нолана о герое комиксов DC Бэтмене Темный рыцарь возвращается (2012); триллер Побег из Претории (2020) с Дэниэлом Редклиффом в главной роли; пятая часть приключений пирата Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа Пираты Карибского моря: Месть Салазара (2017); семейный боевик с элементами комедии Мой шпион (2020) со звездой Стражей Галактики Дейвом Батистой в главной роли; французский триллер Переводчики (2019); украинская романтическая комедия Свидание в Вегасе (2020); анимационный фильму Зов джунглей (2020); фэнтезийный фильм Приключения Пиноккио (2019) с Роберто Бениньи; испанская спортивная комедия Чемпионы (2018); британский триллер Убийства по открыткам (2019); украинская военная драма Черкассы (2019) и еще несколько фильмов прошлых лет.

Марина Григоренко