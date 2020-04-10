В новом фильме Айзенберга сыграют Финн Вулфард и Джулианна Мур

Детали сюжета будущей картины пока держатся в секрете.

Звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард и обладательница "Оскара" Джулианна Мур ("Все еще Элис") присоединились к актерскому составу фильма "Когда ты закончишь спасать мир" (When You Finish Saving The World).

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Режиссером картины выступит актер Джесси Айзенберг - картина будет его режиссерским дебютом. Продюсер фильма - Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), передает deadline.

Детали сюжета будущей картины держатся в секрете. Известно только, что действие будет разворачиваться на протяжении 30 лет и затронет трех членов семьи. Среди героев - отец семейства Натан, который учится общаться со своим новорожденным сыном, Рэйчел, студентка колледжа, стремящаяся найти свое место в отношениях и в жизни; и Зигги - подросток, который пытается понять для чего он живет.

Дата начала съемок, а также премьеры картины пока не названы.