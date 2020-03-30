Райан Рейнольдс сыграет в экранизации игры Dragon’s Lair

Dragon’s Lair впервые появилась в 1983 году и стала популярной.

Актер Райан Рейнольдс ("Дэдпул") сыграет главную роль в экранизации культовой видеоигры Dragon’s Lair (Логово дракона), а также выступит продюсером проекта.

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Как сообщает hollywoodreporter, над фильмом работает стрим-сервис Netflix.

Dragon’s Lair впервые появилась в 1983 году и стала популярной. По сюжету, рыцарь Дирк Бесстрашный должен спасти принцессу Дафну из логова дракона и рассеять чары злого мага Мордрока. В Dragon’s Lair играли герои сериала "Очень странные дела".

"Логово Дракона" станет третьей совместной работой Рейнольдса и Netflix. Ранее вышла картина "6 футов под землей", а второй фильм - "Красное уведомление", съемки которого отложены из-за коронавируса.