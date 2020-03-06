Вышел трейлер третьего сезона криминального сериала "Озарк" (видео)
18:12, 06 марта 2020Кино и музыка
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Новый сезон будет доступен на платформе Netflix 27 марта 2020 года.
"Озарк" третий сезон / showspy.ru
Netflix показал трейлер третьего сезона криминального сериала «Озарк».
Читайте такжеСамые вдохновляющие фильмы о путешествиях: что посмотреть веснойВидеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
Известно, что третий сезон сериала будет доступен на платформе Netflix 27 марта 2020 года.
Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые сбегают от долгов в провинциальный городок Озарк.
Действие в третьем сезоне развернется спустя полгода после событий второго. Джейсон Бэйтман, Лора Линни и Джулия Гарнер вернутся к своим ролям (Бэйтман также поставит несколько серий).
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