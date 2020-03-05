Легендарная рок-группа Genesis объявила о воссоединении

Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.

Музыканты британской рок-группы Genesis сообщили о воссоединении.

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Отмечается, что в ближайшее время участники ансамбля будут готовиться к серии концертов, которые запланированы на осень.

Затем музыканты отправятся в гастрольный тур, который получил название Last Domino.

Фил Коллинз рассказал журналистам, что к коллективу примкнет его 18-летний сын Николас: «Играет он так же, как я. Надеюсь, что для него это будет хорошая практика».

Как известно, группа Genesis была создана в 1967 году и играла музыку в стиле прогрессивный рок. Коллектив удостоен множества престижных наград, в том числе «Грэмми».

Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киев с концертом приехал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.