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Антонио Бандерас сыграет в экранизации игры Uncharted

11:42, 03 марта 2020
Кино и музыка
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Бандерас получил роль в экранизации игры Uncharted \  emlaklobisi.com

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В актерский состав также вошли Тати Габриэль ("Леденящие душу приключения Сабрины") и София Тейлор Али ("Анатомия страсти"). Кого именно сыграют актеры, пока не уточняется, сообщает Variety.

Режиссером, скорее всего, станет Рубен Фляйшер ("Веном"). 

Картина будет называться "Неизведанное: Удача Дрейка", а ее основой станет первая игра серии - Uncharted: Drake’s Fortune. По сюжету главный герой Нейтан Дрейк отправляется на Атлантический остров, чтобы найти сокровище. Подсказки оставлены в дневнике мореплавателя Фрэнсиса Дрейка. Игровая серия выходила на PlayStation и разошлась по миру тиражом свыше 40 млн копий.

Премьера фильма намечена на март 2021 года.

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Теги: #актер#фильм