"Я действительно люблю LEGO": Бекхэм признался, за что его постоянно троллит жена (видео)

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм до сих пор любит складывать конструктор LEGO.

Дэвид Бекхэм в эфире телешоу признался, за что его постоянно "троллит" жена.

Оказывается, бывший игрок сборной Англии до сих пор любит складывать конструктор LEGO.

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"Я полюбил LEGO еще до того, как у меня родились дети. Я вырос на этом конструкторе. Все началось в 8-9 лет и продолжается до сих пор. Виктория всегда смеялась с меня. Бывало, она заходила в два ночи, а я все еще пытался что-то там завершить складывать.

После этого ведущий Фэллон показал зрителям интересное видео, где Виктория подкалывает своего мужа за то, что тот собирает игрушечный автомобиль.

Интересно, что после просмотра видео ведущий подарил Дэвиду LEGO из 7500 деталей. Причем в этот раз на коробке возрастное ограничение не 11+, а 16+.

Ранее сообщалось, что Бекхэм променял первый матч своего клуба на показ мод жены.