Звездный экс-футболист Бекхэм признался, за что его троллит жена

Бывший игрок сборной Англии до сих пор любит собирать конструктор LEGO.

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм в эфире популярного телешоу Джимми Феллона рассказал, что жена Виктория часто подтрунивает его за любовь к конструктору LEGO.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Я полюбил LEGO еще до того, как у меня родились дети. Я вырос на этом конструкторе, все началось в 8-9 лет и продолжается до сих пор. Моя жена смеется надо мной, она часто приходит в 2 ночи, а я еще не перестал играть с LEGO", - признался Дэвид.

После этого ведущий Фэллон показал зрителям интересное видео, где Виктория подкалывает своего мужа за то, что тот собирает игрушечный автомобиль.

Ранее сообщалось, что Бекхэм променял первый матч своего клуба на показ мод жены.