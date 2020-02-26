Маколей Калкин получил роль в "Американской истории ужасов"

Для Калкина "Американская история ужасов" станет первым за много лет крупным проектом.

Американский актер Маколей Калкин («Один дома»), пик карьеры которого пришелся на его детские годы, получил первую большую роль в сериале. 39-летний актер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов».

Читайте такжеЗвезда "Один дома" рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Тизер с анонсом актерского состава нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель сериала Райан Мерфи. Помимо Калкина, в новом сезоне будут сниматься Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Подробности сюжета нового сезона шоу неизвестны, равно как и дата премьеры.

Для Маколея Калкина «Американская история ужасов» станет первым за много лет крупным проектом. В начале двухтысячных повзрослевший актер предпринял попытку вернуться на экраны, но фильмы с его участием «Клубные детки» и «Спасена!» не вернули ему популярности.

В последние годы он играл роли второго плана в телешоу, появлялся в рекламе и в интернет-проектах.

Ранее Калкин забавно "потроллил" Disney за идею переснять фильм «Один дома».