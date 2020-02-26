Маколей Калкин получил роль в "Американской истории ужасов"
Американский актер Маколей Калкин («Один дома»), пик карьеры которого пришелся на его детские годы, получил первую большую роль в сериале. 39-летний актер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов».
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Тизер с анонсом актерского состава нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель сериала Райан Мерфи. Помимо Калкина, в новом сезоне будут сниматься Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.
Подробности сюжета нового сезона шоу неизвестны, равно как и дата премьеры.
Для Маколея Калкина «Американская история ужасов» станет первым за много лет крупным проектом. В начале двухтысячных повзрослевший актер предпринял попытку вернуться на экраны, но фильмы с его участием «Клубные детки» и «Спасена!» не вернули ему популярности.
В последние годы он играл роли второго плана в телешоу, появлялся в рекламе и в интернет-проектах.
Ранее Калкин забавно "потроллил" Disney за идею переснять фильм «Один дома».