В украинский прокат выходит фильм о Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в главной роли (трейлер)

Премьера состоится 16 апреля 2020 года.

В украинский прокат выходит биографическая лента "Джуди", которая расскажет о последних месяцах жизни всемирно известной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарлэнд - она прославилась на весь мир как Дороти в экранизации "Волшебника страны Оз".

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Фильм показывает, как обратная сторона ранней славы уничтожает любимую миллионами звезду, передает 112.ua.

Премьера состоится 16 апреля 2020 года. Главную роль в картине исполнила лауреат премии "Оскар" Рене Зеллвегер ("Дневник Бриджет Джонс"). За эту роль, кроме "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль первого плана", она уже получила еще шесть наград - от "Золотого глобуса" до премии Британской киноакадемии BAFTA.

Режиссером картины выступил командор ордена Британской империи за заслуги в области театра Руперт Гулд.

Представлен дублированный трейлер "Джуди".