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Стартовали съемки второго сезона "Ведьмака" (фото)

19:22, 13 февраля 2020
Кино и музыка
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Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году / 2.wi-fi.ru

Как пишет Redanian Intelligence, производство нового сезона должно было начаться 17 февраля, но, судя по всему, съемочная граппа опережает график. Так же было и с первым сезоном.

Читайте такжеNetflix снимет мультфильм по мотивам "Ведьмака"До начала съемок тестировались костюмы героев. При этом шоураннер сериала Лорен Хиссрич заявляла, что во втором сезоне доспехи Нильфгаарда будут полностью переделаны. Она признала, что изначальный дизайн получился провальным.  Однако, на опубликованных новых фотографиях запечатлен солдат Нильфгаарда в прежней броне.

Известно, что над новым сезоном «Ведьмака» работают четыре режиссера. Он выйдет в 2021 году.

Доспехи не изменились / redanianintelligence.com

Ранее УНИАН сообщал, что Кармель Ланиадо сыграет нового персонажа во втором сезоне «Ведьмака».

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Теги: #сериал#сериалы Netflix#Ведьмак