Стартовали съемки второго сезона "Ведьмака" (фото)

Над новым сезоном работают четыре режиссера.

Стартовали съемки второго сезона сериала «Ведьмак» от компании Netflix.

Как пишет Redanian Intelligence, производство нового сезона должно было начаться 17 февраля, но, судя по всему, съемочная граппа опережает график. Так же было и с первым сезоном.

Читайте такжеNetflix снимет мультфильм по мотивам "Ведьмака"До начала съемок тестировались костюмы героев. При этом шоураннер сериала Лорен Хиссрич заявляла, что во втором сезоне доспехи Нильфгаарда будут полностью переделаны. Она признала, что изначальный дизайн получился провальным. Однако, на опубликованных новых фотографиях запечатлен солдат Нильфгаарда в прежней броне.

Известно, что над новым сезоном «Ведьмака» работают четыре режиссера. Он выйдет в 2021 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Кармель Ланиадо сыграет нового персонажа во втором сезоне «Ведьмака».