"Приключения Пиноккио","Черная вдова" и "Форсаж 9 ": топ весенних фильмов 2020 года, которые нельзя пропустить (видео)

Весной киноманов ждут фильмы о супергероях и продолжения популярных кинолент.

Учитывая предыдущий год, можно сделать итог, что кинопроизводители сегодня ориентируются на картины с элементами фантастики, автобиографические фильмы и качественные анимационные ленты. Это дает свой положительный отпечаток и на кассовые сборы киностудий, а также и на престижность компаний.

Мы выбрали самые ожидаемые фильмы весны 2020 года. Все они разных жанров, поэтому каждый сможет найти то, что будет по душе.

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"Приключения Пиноккио"

Всемирно известная сказка Карло Коллоди очарует даже тех, кто не отдает предпочтение анимационным кинолентам. Знаменитая история о непослушном мальчике Пиноккио, вытесанного из дерева отцом-плотником, показывает не только этап становления мальчика от некоторого разбойника до любящего сына, но и возвращает в сладкое детство всех зрителей фильма. Он хочет стать настоящим мальчиком – быть не из дерева и без длинного носа, который становится все больше только он врет.

Премьера 12 марта.

"007: Не время умирать"

События разворачиваются на Ямайке, где Бонд хочет отдохнуть от бешеного ритма жизни. Но спокойствие агента нарушает Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит Джеймса помочь в поиске пропавшего ученого. Причастным к этому делу становится опасный преступник, вооруженный новой технологией. Фильм станет последним, в котором роль агента 007 исполнит Дэниэл Крэйг.

Премьера - 9 апреля.

"Черная вдова"

Вот и дождалась знаменитая Скарлетт Йоханссон своего сольного фильма во вселенной Marvel. Наташа, или как еще ее называют – Черная Вдова, является известной шпионкой и супергероиней. События фильма происходят после событий в "Первому мстителю: Противостояние", где она под грузом тяжелых воспоминаний из прошлого отправляется в "Красную комнату" – место прежних тренировок. Наташа отправилась туда, чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как и она. Картина откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой.

Премьера - 30 апреля.

"Женщина в окне"

Картина рассказывает об одинокой Анне Фокс, которая развлекается просмотром старых картин и алкоголем. У нее есть маленькая страсть - она любит подглядывать за жизнью соседей в окнах. Однажды она становится свидетелем ужасного преступления в семье Расселов, но полиция не до конца верит женщине через ее фобию и злоупотребление лекарствами. Интригующая история стала экранизацией одноименного романа Дэна Мэлори (А.Дж.Финн), адаптация которого получила "Пулитцеровскую премию".

Премьера – 14 мая.

"Форсаж 9: Безудержная сага"

Знаменитая франшиза снова возвращается на киноэкраны. На этот раз известный гонщик Доминик Торетто решил отойти от дел и провести время с семьей, однако новые проблемы уже начали наступать ему на пятки. Наемный убийца Джейкоб хочет поквитаться с Домиником, поэтому гонщик и его друзья снова воссоединяются против врага. "Форсаж 9" станет 12-м по счету фильмом с медиафраншизы.

Премьера - 21 мая.