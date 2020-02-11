MARUV, KAZKA, ALEKSEEV: названы топ-5 звезд, которые прославились после "Голоса страны" (видео)

За всю историю существования проект открыл тысячи мощных голосов и зажег десятки звезд.

На канале «1+1» стартовал юбилейный сезон вокального шоу «Голос страны-10». За всю историю существования проект открыл тысячи мощных голосов и зажег десятки звезд. Вспомним первые выступления участников, для которых «Голос страны» стал началом пути к бешеной популярности - кто они, известные сегодня артисты, и с какими словами впервые выходили на сцену главного вокального шоу страны.

1. MARUV

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«Мне хочется пережить эти чувства, когда к тебе развернулись тренеры. Для меня это в каком-то смысле признание. Я буду понимать дальше, стоит ли мне заниматься музыкой, или идти на завод собирать радио» - Анна Корсун - участница 4 сезона

Заручившись поддержкой мужа, девушка пришла на проект, чтобы воплотить свою заветную мечту - петь на большой сцене. На слепые прослушивания будущая звезда выбрала песню «Помоги мне» и смогла развернуть сразу три красных кресла. Сегодня MARUV востребована певица, песни которой возглавляют музыкальные чарты и глядя на откровенные и смелые клипы певицы, в ней трудно узнать застенчивую участник «Голоса страны».

2. KAZKA

«Если хотя бы один тренер развернется, я точно расплачусь - это моя мечта. Музыка в моей жизни играет первую и самую главную роль» - Александра Зарецкая - участница 4 сезона

Девушка начала петь еще с юных лет, и в реальной жизни часто сталкивалась со стереотипным восприятием ее творчества из-за лишнего веса. Она пришла на проект, потому что верила, что «Голос країни» - это ее шанс заявить о себе, ведь здесь отбирают участников по вокальным способностям, а не по внешнему виду. Тогда, на слепых прослушиваниях, она поразила всех тренеров своей искренностью и непосредственностью. С 2017 года Александра выступает в составе группы KAZKA. Сегодня песни группы получают многочисленные номинации и победы в музыкальных конкурсах и фестивалях, и почти каждая новая песня становится всенародным любимым хитом.

3. ALEKSEEV

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«Я уже вторую неделю нервничаю, и пока не выйду на сцену - не успокоюсь. Приход сюда - это вызов самому себе» - Никита Алексеев - участник 4 сезона

Будучи студентом-выпускником университета, парень пришел на проект, чтобы попробовать покорить большую сцену. Тогда перед ним стоял нелегкий выбор: выбрать профессию маркетолога или посвятить свою жизнь музыке - в течение длительного времени Никита был солистом бэнда. На слепых прослушиваниях он выбрал сложную песню "Let's get it started", развернул всего одно тренерское кресло и остался недоволен своим исполнением. С 2015 года Никита занимается сольной карьерой, сегодня он известный певец не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

4. TAYANNA

«Я себе пообещала, что я не буду сдаваться, я не могу без музыки» - Татьяна Решетняк - участница 5 сезона

Татьяна дважды приходила на проект. Первую попытку покорить главную вокальную сцену страны, девушка сделала в четвертом сезоне проекта. Тогда ни один из тренеров не развернулся. В течение года она размышляла над тем, стоит ли приходить на проект второй раз, но желание быть услышанной победило. Девушка решила испытать судьбу еще раз, снова вышла на сцену «Голоса країни» и проникновенно исполнила песню "Край, мій рідний край", смогла не только развернуть все четыре кресла, но и дойти до суперфинала. Сейчас Татьяна сочетает успешную сольную карьеру и работает ведущей программы «ЖЗЛ» на телеканале «1+1».

5. LAUD

«Голос страны» - это для меня новый уровень, новая ступень, новый шаг в музыкальной карьере» - Влад Каращук - участник 6 сезона

Влад пришел на проект 18-летним юношей. Парень мечтал достойно продолжить династию музыкантов в семье: его отец был кларнетистом, мама и бабушка пианистки, а дедушка был директором киевского института музыки им. Р.М.Глиера. На слепых прослушиваниях исполнил песню «Seven Days» и развернул два красных кресла. Сегодня парня называют украинским Тимберлейком, а после участия в вокальном шоу у него вышел дебютный альбом LAUD "Музыка".