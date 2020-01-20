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Хоакин Феникс и "Паразиты": названы победители премии Гильдии киноактёров США (фоторепортаж)

11:33, 20 января 2020
Кино и музыка
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Хоакин Феникс на церемонии вручения премии SAG / REUTERS

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Как сообщает The Hollywood Reporter, награду за лучшую работу актерского состава в нынешнем году взяла драма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Хоакин Феникс с его ролью Джокера. Лучшей актрисой в этом году назвали Рене Зеллвегер, за роль в драме «Джуди».

За лучшую роль актера второго плану награду получил Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»). Лучшей актрисой второго плана названа Лора Дерн, («Брачная история»).

Награду за лучшую игра актёрского состава в драматическом сериале получило шоу «Корона». Лучшим актером драматического сериала в этом году стал Питер Динклейдж («Игра престолов»). Лучшей актрисой в драматическом сериале признана Дженнифер Энистон, («Утреннее шоу»).

Премия за лучшую игру актёрского состава в комедийном сериале присуждена шоу «Удивительная миссис Мейзел». Актер этого же шоу Тони Шэлуб получил награду за лучшую игру актёра в комедийном сериале. Лучшей актрисой комедийного сериала стала  Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Напомним, 13 января Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на самую престижную кинопремию года - "Оскар".

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Теги: #кино#премии