Jerry Heil порадовала поклонников новым треком (видео)

Песня войдет в саундтрек одного из развлекательных шоу на украинском ТВ.

Популярная певица Jerry Heil, которая 8 февраля прошла в финал нацотбора на участии в конкурсе «Евровидение», опубликовала песню «Небейбі».

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Видео с треком музыкантка обнародовала на Youtube - песня войдет в саундтрек одного из развлекательных шоу на украинском ТВ. По ее словам, она хотела написать песню, которая может поднять дух участниц шоу.

«Я выросла в городе и в условиях, где между школами время от времени происходили такие культурные мероприятия как стрелы, между уроками тебя могли облить ложью, как грязью, а потом разносить сплетни и шеймить за то, чего не было. Меня многое миновало. Кроме последнего из перечисленного. Но мне повезло с близким окружением и с любящей семьей. Девушкам повезло меньше.

Я посмотрела их видеовизитки-истории и сильно прониклась симпатией к каждой. В их глазах потенциал и глубина. Под тенью событий, которые они прожили. Я хотела написать песню, которая зажгла дух девушек и всех, кто пережил издевательства, буллинг, кто почувствовал на себе жесткость недалеких людей, которые в свою очередь стали такими, потому что, видимо, тоже были обижены. Это цикл, который способен разомкнуться», - пояснила она.

Напомним, 8 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс"Евровидение-2020". По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.