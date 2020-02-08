Первый полуфинал нацотбора на Евровидение: выступления всех участников (видео)

По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Сегодня в Украине состоялся первый полуфинал нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

УНИАН собрал для вас выступления всех участников.

Открыла первый полуфинал Нацотбора группа [O]. Музыканты исполнили песню на украинском языке "Там, куди я йду".

Второй выступила Jerry Heil с композицией Vegan.

Третьей выступала Катя Chilly. Артистка, которая в свое время выступала на MTV, которую показывали на BBC, исполнила песню-мантру под названием "Піч". По словам Екатерины, эта композиция о возрождении и олицетворяет матку – место, где зарождается жизнь.

Певица KRUTЬ вышла четвертой и поразила своим выступлением, во время которого она играла на бандуре.

Группа Go-A выступила с песней "Соловей".

Группа CLOUDLESS под номером 6 исполнила песню под названием Drown Me Down.

Певец GIO исполнил песню под названием Feeling so Lost.

Замыкала выступления на первом полуфинале Нацотбора певица Assol.

Как сообщал УНИАН, по результатам зрительского и судейского голосования в финал нацотбора на Евровидение прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.