Вышел трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"
11:49, 25 ноября 2019Кино и музыка
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Премьера ожидается в первой половине 2020 года.
Первая серия "Доктора Кто" вышла 23 ноября 1963 года \ скриншот с видео
В сети появился трейлер двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто".
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К роли Доктора снова вернется Джоди Уиттакер, передает 112.ua. Она появилась в одиннадцатом сезоне и стала первой женщиной в роли Доктора.
Детали сюжета держатся в секрете. Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл ("Убийство на пляже").
Премьера ожидается в первой половине 2020 года.
Первая серия "Доктора Кто" вышла 23 ноября 1963 года на канале ВВС. Именно к этой дате приурочен выход трейлера.
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