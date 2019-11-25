Вышел трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

Премьера ожидается в первой половине 2020 года.

В сети появился трейлер двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто".

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К роли Доктора снова вернется Джоди Уиттакер, передает 112.ua. Она появилась в одиннадцатом сезоне и стала первой женщиной в роли Доктора.

Детали сюжета держатся в секрете. Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл ("Убийство на пляже").

Премьера ожидается в первой половине 2020 года.

Первая серия "Доктора Кто" вышла 23 ноября 1963 года на канале ВВС. Именно к этой дате приурочен выход трейлера.