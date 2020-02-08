Евровидение-2020: Katya Chilly потрясла выступлением на нацотборе (фото)

Исполнительница ввела в транс присутствующих в зале.

Знаменитая украинская певица Katya Chilly выступила на сцене нацотбора на Евровидение-2020.

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Артистка, которая в свое время выступала на MTV, которую показывали на BBC, исполнила песню-мантру под названием "Піч". По словам Екатерины, эта композиция о возрождении и олицетворяет матку – место, где зарождается жизнь, передает ТСН.

Выступление Кати отличалось среди других своим номером. На сцене исполнительница появилась босиком, в вышитой рубашке и длинной юбке. Сначала на сцене была полная тишина, а потом Katya Chilly пронзительным голосом просто ввела в транс присутствующих.

Члены жюри отметили, что не знают, как воспримет такую песню Европа. "Это зрителям решать – поедет коммерция или этно идентификация. Это безупречное, шокирующее выступление. Но этому выступлению нужна еще доработка. Мы должны объединиться, чтобы припев нашел свою константу. С моей стороны могу сказать, что у нас такая одна Катя Чили", - отметила судья.

Андрей Данилко же имеет сомнения относительно того, впишется ли песня Katya Chilly в формат конкурса. "Я очень уважаю Катю. Это нишевая история, я не знаю как это оценивать. Я считаю, что Евровидение как конкурс – это массовый конкурс. Конкурс праздника. Я считаю, что похожая музыка, нишевая, она не очень туда подходит", - считает Данилко.

"Давайте будем честными. Если говорить о стандартах Евровидения – здесь нет песни в стандарте. Это будет контрастировать. Здесь есть мантра-магия, здесь нет песни. Я попал под эту магию", - сказал Виталий Дроздов.

Как сообщал УНИАН, в этом году Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал по обновленным правилам. Так, участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (длился до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).

Пятый год подряд участников нацотбора будет судить Андрей Данилко. Место за судейским столом рядом с народным артистом также займет популярная певица Тина Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова займет генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" Виталий Дроздов. Музыкальным продюсером Национального отбора в очередной раз станет Руслан Квинта, креативным продюсером - Наталья Франчук, ведущим прямых эфиров - Сергей Притула.