Кто победит на Евровидении 2020: букмекеры дали прогнозы
14:15, 23 января 2020Кино и музыка
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Украина попала в топ-10 и занимает девятое место.
Кто победит на Евровидении 2020 / eurovisionworld.com
Евровидение 2020 стартует 12 мая в Роттердаме. Букмекеры уже поделились прогнозами, кому достанется победа.
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Согласно прогнозам букмекеров на официальном сайте Евровидения, победу пророчат артисту из Италии.
Далее расположились представители России и Швеции. Четвертое и пятое места достались Норвегии и Дании. Представитель Нидерландов - страны-хозяйки Евровидения 2020 - оказался на шестом месте. Украина попала в топ-10 и занимает девятое место.
Напомним, в среду, 22 января, СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение 2020. Они определили порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля).
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