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Кто победит на Евровидении 2020: букмекеры дали прогнозы

14:15, 23 января 2020
Кино и музыка
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Кто победит на Евровидении 2020 / eurovisionworld.com

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Согласно прогнозам букмекеров на официальном сайте Евровидения, победу пророчат артисту из Италии.

Далее расположились представители России  и Швеции. Четвертое и пятое места достались Норвегии и Дании. Представитель Нидерландов - страны-хозяйки Евровидения 2020 - оказался на шестом месте. Украина попала в топ-10 и занимает девятое место.

Напомним, в среду, 22 января, СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение 2020. Они определили порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля).

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Теги: #Евровидение