Сериал о серийном убийце "Ты" продлили на третий сезон

Новый сезон выйдет в 2021 году, к своим ролям вернутся Пенн Бэджли и Виктория Педретти.

Netflix продлил на третий сезон драматический сериал с элементами триллера "Ты", основанный на одноименном романе Кэролайн Кепнес и рассказывающий о серийном убийце Джо Голдберге.

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Как сообщается на странице сериала в Twitter, к своим ролям вернутся Пенн Бэджли и Виктория Педретти, а работу над сериалом продолжат продюсеры и сценаристы Сера Гэмбл и Грег Берланти.

Третий сезон выйдет в 2021 году. Создатели обещают еще больше острых ощущений.

Как сообщает 112.ua, премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix и вышел в декабре 2019 года. По сюжету сериала успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него становится ясно, что ради нее он готов на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие - человек.