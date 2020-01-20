Стало известно имя нового руководителя Евровидения

Им станет 46-летний шведский телепродюсер.

Стало известно, кто заменит Йона Ола Санда на посту исполнительного директора Евровидения, который руководил конкурсом с 2011 года и уходит с должности после завершения шоу в Нидерландах.

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Как сообщается на сайте eurovision.tv, им станет 46-летний шведский телепродюсер Мартин Остердаль. Остердаль был назначен на должность руководителя отдела Европейского вещательного союза (ЕВС) Live Events, который курирует детское Евровидение и конкурс молодых музыкантов.

Мартин начнет работать над конкурсом "Евровидение" в конце апреля 2020 года и возьмет на себя роль исполнительного супервайзера сразу после Гранд-финала этого года 16 мая. Он также будет курировать детское Евровидение, который состоится в ноябре.

Мартин Остердаль - известный телеведущий, который работал исполнительным продюсером песенных конкурсов 2013 и 2016 годов в Швеции. Он имеет обширный международный опыт работы в музыкальной и медиа-индустрии. Кроме того, Мартин написал романы, которые были переведены на 10 языков.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.