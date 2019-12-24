Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе

Актеры для главных ролей уже подобраны.

Netflix решил снять собственный сериал о приключениях Шерлока Холмса, который станет полным переосмыслением классической истории Конан Дойла.

Читайте такжеNetflix разозлил верующих: в новой комедии Иисуса показали наркоманом и геем (видео)Как сообщает RadioTimes, в проекте, который получил название «Нелегалы», Холмса и Ватсона сыграют Генри Ллойд-Хьюз («Убивая Еву») и Ройс Пирресон («Ведьмак»).

В центре сюжета окажется группа уличных мальчишек, которым Холмс поручал то проследить за кем-нибудь, то разыскать кого-то или что-то, и платил шиллингами. Пока они помогают раскрывать самые громкие преступления, Шерлок Холмс и доктор Ватсон присваивают себе все их достижения.

Ранее УНИАН сообщал, что шоураннер «Ведьмака» рассказала о планах на второй сезон сериала.