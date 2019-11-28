Опубликованы постеры с героями сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

После выхода тизера, создатели представили персонажные постеры нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов", который получил название "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond").

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Постеры опубликованы на странице проекта в Twitter.

Сюжет шоу, являющегося спин-оффом оригинального проекта, расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере, передает 112.ua. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами.

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

На плакатах с подписью "Добро пожаловать в мой мир" запечатлены главные герои: Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Феликс (Нико Торторелла), Элтон (Николас Канту), Сайлас (Хэл Кэмпстон) и Хак (Аннет Махендру).