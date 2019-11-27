Аналитики назвали главных претендентов на "Оскар"

Главным претендентом на премию "Оскар" среди фильмов оказалась картина Мартина Скорсезе "Ирландец".

Аналитики оценили, какие фильмы имеют больше всего шансов получить премию «Оскар» в 2020 году.

Список появился на сайте Gold Derby.

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Главным претендентом на победу оказалась картина Мартина Скорсезе «Ирландец», второе место заняла работа Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», а третье - «Брачная история» Ноа Баумбаха.

Скорсезе также выделили как главного претендента на премию «Оскар» среди режиссеров. За ним идет Тарантино, а тройку замыкает Пон Джун-хо, снявший ленту «Паразиты».

По мнению аналитиков, среди актрис наибольшими шансами обладают Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон. Среди актеров выделили Хоакина Феникса, Адама Драйвера и Роберта Де Ниро.

Как сообщал УНИАН. два украинских фильма «Домой» и «Раскрашенная птица» попали в лонг-лист кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».