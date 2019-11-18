HBO выпустил тизер сериала "Пятая авеню" с Хью Лори

Премьера состоится в январе 2020 года.

Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5), главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус"), ставший кавалером ордена Британской империи.

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Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина", передает 112.ua.

Действие развернется в мире будущего, где космические пространства стали одним из главным туристических направлений. В центре сюжета окажется комик, который отправляется в долгий круиз на борту космического лайнера "Галактика Джадда", чтобы доказать всем свою крутость. Однако в процессе он понимает, что не был готов к этому путешествию.

Премьера сериала состоится в январе 2020 года.